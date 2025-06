Pellegrinaggio Macerata-Loreto, ‘vicinanza spirituale’ del papa

agenzia

La benedizione apostolica in un messaggio dal cardinale Parolin

ANCONA, 14 GIU – Papa Leone XIV ha assicurato la sua “spirituale vicinanza” ai partecipante del 47/o pellegrinaggio da Macerata al santuario pontificio della Santa Casa di Loreto, un cammino di 28 chilometri che partirà stasera con arrivo all’alba nella città mariana sul tema “Dove abiti? La casa della Speranza”. Il pontefice, attraverso il segretario di Stato della Santa Sede cardinale Pietro Parolin, ha fatto giungere un messaggio in particolare rivolto a monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito della diocesi di Fabriano-Matelica, che nel 1978 ne fu l’ideatore, e a tutti i partecipanti; è stato letto letto in occasione della messa che precede l’inizio del cammino al Centro fiere di Villa Potenza. “Il Santo Padre desidera rivolgere il suo beneaugurante saluto, assicurando spirituale vicinanza a quanti vi prenderanno parte. – recita il messaggio. Papa Leone XIV mentre esorta ha imparare lo stile umile e silenzioso della Vergine madre la quale in vita a fissare con fiducia, lo sguardo sul suo figlio Gesù in ogni circostanza della vita, auspica che tale momento di preghiera – prosegue il pontefice – susciti in ciascuno nuovo entusiasmo nel cammino di Fede per diventare testimoni gioiosi e autentici del Vangelo con tali voti”. Il papa, nel messaggio del cardinale Parolin, “di cuore invia a vostra eccellenza e a tutti i partecipanti l’implorata benedizione apostolica”.

