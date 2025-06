“Per FdI bimbi meglio in cella”, bufera sulle parole di Berrino

agenzia

'Donne che fanno figli per rubare non degne". Sensi, è crudeltà'

ROMA, 04 GIU – “Le donne che fanno figli per poter rubare, non sono degne di farlo”. Lo ha detto ieri in discussione generale sul dl sicurezza il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino che riaccende lo scontro in Aula a Palazzo Madama tra maggioranza e opposizione. In particolare, fronte Pd, viene fortemente criticato il passaggio dell’intervento del senatore di Fdi in cui ha sostenuto che “un bambino sta più sicuro in carcere che a casa con genitori che li concepiscono per andare a delinquere…”. “Raramente ho sentito parole più crudeli”, scrive su X questa mattina il senatore dem Filippo Sensi augurandosi “sia solo una livida propaganda, e che non lo pensi davvero. Ho urlato di tutto”.

