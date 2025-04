Per il 25 aprile Mattarella andrà a Genova

agenzia

Tajani e Conte alle Fosse Ardeatine. Schlein al corteo a Milano

ROMA, 24 APR – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa domattina saranno all’Altare della patria per il 25 aprile. Poi il capo dello Stato si sposterà a Genova per un’altra cerimonia in occasione dell’80 anniversario della Liberazione. Tra i capi politici, la segretaria del Pd Elly Schlein alle 10 presenzierà alle celebrazioni a Monte Sole – Marzabotto, per poi spostarsi a Milano. Qui, alle 14.30 parteciperà – insieme ai leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli e al segretario di Più Europa Riccardo Magi (in quanto promotore del referendum per la cittadinanza) – al corteo antifascista con partenza da porta Venezia e arrivo in piazza Duomo. Il presidente del M5s Giuseppe Conte, in tarda mattinata, andrà invece alle Fosse Ardeatine, dove poco prima arriverà anche il leader azzurro e vicepremier Antonio Tajani in rappresentanza del governo per ricordare le 355 vittime della strage nazi-fascista. Tajani, poi si sposterà a Ferentino, nella chiesa di Sant’Ippolito per ricordare la figura di don Giuseppe Morosini, cappellano militare entrato nella resistenza. L’altro vicepremier, Matteo Salvini (Lega), invece potrebbe trascorrere la ricorrenza in famiglia. Ancora da definire gli appuntamenti di Carlo Calenda (Azione), probabilmente andrà al cimitero anglo americano di Testaccio, mentre Matteo Renzi (Iv) sarà a Firenze.

