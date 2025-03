«Per il ponte sullo Stretto posa della prima pietra in estate»: il nuovo annuncio di Salvini

La dichiarazione

«Il mio obiettivo è arrivare all’approvazione del progetto definitivo nella primavera», ha detto il ministro

«Il mio obiettivo è arrivare all’approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina nella primavera di quest’anno. Non parlo della creazione dei pilastri quando dico ‘posa della prima pietrà questa estate, ci sono 20 chilometri di strade e altrettanti di ferrovie per salire sul ponte. Il manufatto ponte sarà, con 3 chilometri, il più lungo ponte del mondo del tipo ‘Messina stylè, ma si partirà, sul fronte siciliano e su quello calabrese, dai chilometri di strade e di ferrovie necessarie per poi arrivare a quei 3 chilometri 3». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in video collegamento al convegno «Le infrastrutture della provincia di Agrigento e il ponte sullo Stretto di Messina: la Sicilia porta d’Europa sul Mediterraneo» organizzato dall’ordine degli ingegneri della città dei Templi che è in corso al teatro Pirandello.