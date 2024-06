Per la sindaca di Perugia è ballottaggio Ferdinandi-Scoccia

agenzia

Sfida al secondo turno tra candidate centrosinistra-centrodestra

PERUGIA, 11 GIU – E’ ballottaggio tra Vittoria Ferdinandi, centrosinistra, e Margherita Scoccia, centrodestra, per essere eletta prima sindaca della storia del Comune di Perugia. E’ il risultato scaturito dal primo turno delle amministrative del capoluogo umbro. In base ai dati sul sito del Comune, al termine di un testa a testa durato per l’intera giornata le due candidate sono stata infatti divise da pochi voti al termine dello scrutinio. Ferdinandi ha ottenuto il 49 per cento dei voti mentre Scoccia il 48,3. Divise da poco più di 500 voti. Decisivo sarà ora il turno in programma tra due settimane. Il Comune di Perugia è stato guidato per due mandati da Andrea Romizi che aveva conquistato quello che era fino alla sua elezione la roccaforte della sinistra. Ferdinandi e Scoccia hanno nettamente superato gli altri tre candidati sindaco. Massimo Monni, Perugia merita, si è fermato all’1,4, Davide Baiocco, Forza Perugia – Alternativa riformista-Iitalexit, 0,76, e Leonardo Caponi, Perugia contro guerra e neoliberismo-Pci, 0,55.

