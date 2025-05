Per Meloni e Lollobrigida rafting in Val di Sole sabato

agenzia

Con esponenti di FdI in Trentino, il ministro in parapendio

ROMA, 06 MAG – Rafting in Val di Sole sabato per la premier Giorgia Meloni, che nello scorso fine settimana ha trascorso qualche giorno di relax in Trentino Alto Adige. Come si vede in alcune foto e in un video, la presidente del Consiglio era in compagnia, tra gli altri, di Patrizia Scurti, capo della sua segretaria particolare, del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, e altri esponenti di FdI, come il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e il deputato Gianluca Caramanna. Con indosso cappellino e maglia beige, la presidente del Consiglio si vede in uno scatto in posa con tutto il gruppo, bimbi inclusi, davanti alla sede di un centro di Dimaro (Trento) dedicato alle attività outdoor, guidato da Alessandro Fantelli. L’ex vicepresidente della Federazione italiana rafting li ha accompagnati nella discesa del torrente Noce con i gommoni, come in passato ha fatto anche con diverse squadre di calcio, come Napoli, Roma e Bayern Monaco, durante i ritiri estivi in Trentino. Lollobrigida ha anche provato l’esperienza del volo in parapendio, accompagnato da un ex campione del mondo come Luca Donini, racconta Fantelli, fondatore di Ursus Adventures: “Il ministro è uno sportivo, si vede che lui e Meloni ci mettono impegno a tenersi in forma”. “È stato veramente un orgoglio e un onore averli qui, siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla semplicità di queste persone – racconta all’ANSA Fantelli -: si sono godute una giornata di svago con le famiglie e, rispetto a tanti altri vip che passano da qui e vogliono trattamenti di riguardo, loro si sono comportati come persone semplici. Erano molto interessati a capire cosa rappresenta il Noce per il nostro territorio: madre natura ce lo ha donato, è unico e noi cerchiamo di valorizzarlo”.

