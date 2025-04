Petrolchimico Siracusa, La Vardera: «Situazione inaccettabile»

Le dichiarazioni

Il deputato Ars di Controcorrente interviene dopo l'incendio alla raffineria Sonatrach

«La situazione del petrolchimico di Siracusa non può essere ignorata dalla politica. Proprio stamattina ho organizzato assieme a don Palmiro Prisutto, la proiezioni del documentario Toxicily del ricercatore Alfonso Pinto. La situazione che vivono i siracusani è inaccettabile, come lo è il fatto che la commissione d’inchiesta parlamentare sui veleni ambientali che ho richiesto con urgenza non sia ancora stata fatta». Così il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, dopo la proiezioni in Ars del documentario Toxicily.