agenzia
Piantedosi, ‘bloccando le partenze irregolari stop ai naufragi’
'E' nostro dovere combattere i trafficanti esseri umani'
ROMA, 15 AGO – “La tragedia avvenuta appena l’altro ieri, proprio per il dolore che suscita, ci sprona a proseguire nell’azione di prevenzione, sin dai territori di partenza, di questi viaggi in mare. È nostro dovere continuare a combattere senza tregua lo spietato affarismo dei trafficanti di esseri umani. Soltanto bloccando completamente le partenze irregolari potremo azzerare i naufragi”. Lo afferma il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi commentando i dati del dossier di Ferragosto del Viminale.
