Piantedosi e Nordio indagati, salta l’informativa su Almasri

agenzia

Rinviate per ora le comunicazioni previste per domani

ROMA, 28 GEN – Salta per il momento, secondo quanto si apprende da fonti di governo, l’informativa in calendario per domani del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Almasri, per il quale i due sono indagati insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, raggiunti da avviso di garanzia. Della questione sarebbero già stati informalmente avvisati i presidenti di Camera e Senato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA