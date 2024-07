Piantedosi, Fanpage? Preoccupa più antisemitismo nelle piazze

agenzia

'Le azioni pericolose per la sicurezza non dai giovani di FdI'

ROMA, 01 LUG – “L’inaccettabilità delle cose viste nell’indagine giornalistica di Fanpage è stata affermata anche da Giorgia Meloni e sarà sanzionata con degli allontanamenti dal partito giovanile di FdI. Ma l’antisemitismo che si traduce anche in azioni che possono mettere a repentaglio la sicurezza e l’ordine pubblico non si è evidenziato da quel gruppo giovanile ma da ben altri che nelle nostre piazze e nelle nostre università hanno bruciato le bandiere di Israele, gli assalti alla Brigata ebraica il 25 aprile, cose molto più pericolose che non sono state poste in essere da quel gruppo giovanile”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a SkyTg24.

