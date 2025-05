Piantedosi, ragioniamo su alternative a scioglimento Comuni

agenzia

'Possibilità di creare formule di affiancamento ai sindaci'

NAPOLI (CAIVANO), 24 MAG – “Sullo scioglimento dei Comuni per infiltrazione camorristica, stiamo riflettendo se sia sempre questa la soluzione giusta da adottare. Stiamo ragionando in prospettiva sulla possibilità di creare un terzo genere tra scioglimento e non scioglimento, utilizzando ovviamente le prefetture, magari mediante formule di affiancamento ai sindaci”. Lo ha detto a Caivano il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

