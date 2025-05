Piantedosi, voto in Campania,distinguere narrazione dalla realtà

agenzia

"Su liste tarocche ho interessato il capo della polizia"

AVELLINO, 24 MAG – “Auspico, e mi auguro, una campagna elettorale serena e feconda”: lo ha detto, in riferimento alle elezioni Regionali campane, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine della presentazione ad Avellino del libro del giornalista Aldo Balestra, “80 passi in Rete-Vite oltre gli ostacoli”. Nel merito, Piantedosi ha osservato “la necessità di distinguere la narrazione dalla realtà degli ultimi dieci anni di governo regionale”. Sulla proliferazione delle liste “tarocche”, composte da componenti delle forze dell’ordine per usufruire di trenta giorni di congedo elettorale retribuito per le amministrative nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, dove non vi è l’obbligo di raccogliere le firme, Piantedosi ha annunciato “una proposta seria e concreta di modifiche sulla quale ho anche interessato il capo della Polizia”.

