Pimo evento del Giubileo per Leone, il 14 Chiese orientali

L'incontro con i pellegrini in aula Paolo VI

CITTÀ DEL VATICANO, 12 MAG – Primo evento giubilare con una udienza di Papa Leone: i pellegrini partecipanti al Giubileo delle Chiese Orientali incontreranno Papa Leone XIV in udienza mercoledì 14 maggio alle ore 10 in Aula Paolo VI. Finora, da parte del nuovo Pontefice, c’era stato solo il saluto alle bande musicali, al Regina Coeli di domenica scorsa, che in quel fine settimana hanno celebrato il loro Anno Santo.

