Pizzaballa, la fame c’è, incompreso chi sostiene Gaza

Videomessaggio ai giovani italiani al Giubileo

CITTÀ DEL VATICANO, 31 LUG – “Stiamo vivendo, qui in Terra Santa, un momento molto complesso, molto difficile: le morti non si contano, la mancanza dei medicinali, la mancanza di cibo, la fame non sono una teoria, sono una realtà concreta che colpisce direttamente migliaia e migliaia di persone in maniera inimmaginabile”. Lo afferma il Patriarca di Gerusalemme, il card. Pierbattista Pizzaballa, in un videomessaggio all’evento del Giubileo dei giovani italiani. Tuttavia “sono tantissime le persone che, ancora oggi, a Gaza, in Israele, in tutta la Terra Santa, sono pronte a dare la vita per l’altro, a mettersi in gioco, rischiando la propria vita perché a Gaza è pericoloso uscire per strada e in Israele fare qualcosa a sostegno di Gaza non è sempre compreso e, quindi, si va incontro a tante incomprensioni”.

