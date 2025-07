Polemica su odg Rampelli a bilancio.M5s,ripristina vitalizi

agenzia

Esponente FdI, mai depositato. Ricciardi, li abbiamo fermati

ROMA, 23 LUG – Polemica su un odg a firma del vice presidente della Camera, Fabio Rampelli (FdI) al Bilancio di Montecitorio, per “intensificare il confronto con i competenti organi del Senato, al fine di superare eccessive differenziazioni nella disciplina di istituti comuni ai due rami del Parlamento”. Secondo M5s un espediente ripristinare surrettiziamente i vitalizi e aumentare gli stipendi. “FdI vuole reintrodurre i vitalizi e aumentare gli stipendi dei deputati?”, va all’attacco il capogruppo M5s Riccardo Ricciardi. “Cercando di passare inosservati, i finti patrioti hanno inserito un odg nel quale prevedono che il trattamento economico dei deputati venga equiparato a quello dei senatori”, dice il collega Gubitosa. “L’odg di cui parla solo chi non ha altri argomenti non esiste – puntualizza Rampelli – non si può dire neppure che sia stato ritirato perché non è mai comparso negli atti ufficiali”. “Avevo in realtà proposto informalmente di lavorare per equiparare gli istituti di Camera e Senato per difendere la nostra amministrazione e i suoi dipendenti. Avevo anche tentato, per rassicurare ‘gli hooligans’ dell’anticasta, di esplicitare dalla bozza informale del testo l’esclusione di parlamentari ed ex parlamentari. Ma proprio per evitare le strumentalizzazioni che si stanno manifestando il mio ordine del giorno non è mai stato depositato, non esiste”. “L’odg di Rampelli è stato ritirato perché li abbiamo presi con le mani nel sacco”, commenta in proposito Ricciardi.

