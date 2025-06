Politica: la Lega nomina i responsabili Enti Locali per le province siciliane

Partiti

Il segretario regionale della Lega, Nino Germanà, di concerto con il responsabile regionale Enti Locali del partito e sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, ha ufficializzato oggi la nomina dei nuovi responsabili provinciali Enti Locali della Lega in Sicilia. Sono stati nominati: Salvatore Castrovinci per la provincia di Messina, Fabio Sciascia per Palermo, Rosario Salmeri per Siracusa, Oscar Aiello per Caltanissetta, Rosario Calderaro per Trapani, Vincenzo Milazzo per Enna, Lillo Burgio per Agrigento, Enzo Giannone per Ragusa e Giuseppe Lanzafame per Catania.