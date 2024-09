Polizze contro i disastri naturali, Musumeci: «Non abbiamo i soldi per ricostruire»

Politica

Il ministro alla Protezione civile torna sul tema delle assicurazioni

«Piangiamo e, dopo 24 ore attiviamo il cantiere della rimozione. 115 mila morti per cause per calamità naturali ma non è servito». Lo dice a Palermo Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile. «In Italia si spende più per ricostruire che per prevenire. Ricostruire è un costo, prevenire è un investimento. Ecco perché questo ‘scemò di ministro ipotizza la polizza contro le calamità. Abituiamoci a un nuovo contesto, altrimenti continueremo a piangere i morti e a spendere denaro che lo Stato non ha più. Spendiamo da 3 a 5 miliardi l’anno. Se tengo alla mia casa, ecco la polizza facoltativa per coprire parte dei danni», conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA