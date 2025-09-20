Ponte, Bonelli: «Dura lettera dell’Unione europea che chiede chiarimenti»

Infrastrutture

Lo ha annunciato il leader di Avs, a margine di un incontro elettorale per le regionali venete

«Poche ore fa l’Unione europea ha trasmesso all’Italia una nuova lettera dura di chiarimenti riguardo al ponte sullo Stretto di Messina, per le procedure attinenti ai vincoli ambientali, e anche un’altra alcuni giorni fa anche in risposta a una mia richiesta in materia di appalti». Lo ha annunciato stamani a Mestre (Venezia) Angelo Bonelli, di Avs, a margine di un incontro elettorale per le regionali venete. «Salvini aveva gridato vittoria – ha aggiunto Bonelli – ma io chiedo a Giorgia Meloni come è stato possibile approvareuna delibera al Cipess quando il governo era a conoscenza che c’erano problemi legati ai vincoli ambientali europei».