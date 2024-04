Ponte Stretto, Pogliese: «Opera strategica riconosciuta anche dall’Europa con l’inserimento nelle linee guida Ten-T»

Infrastrutture

Così il senatore catanese di FdI sull'aggiornamento da parte del Parlamento europeo

“Il via libera del Parlamento europeo circa l’aggiornamento delle linee guida per lo sviluppo della Rete Transeuropea dei Trasporti, la cosiddetta Ten-T, rappresenta un importante passo in avanti per un’opera fondamentale come il Ponte sullo Stretto di Messina. Opera che viene riconosciuta strategica anche dall’Europa e che diviene nodale per il cosiddetto corridoio scandinavo-mediterraneo”.

Così il senatore Salvo Pogliese, coordinatore regionale per la Sicilia Orientale di Fratelli d’Italia, è intervenuto a seguito della notizia arrivata dall’Europarlamento riguardo l’opera fortemente voluta dal governo Meloni e dal ministro Matteo Salvini.“Il gap infrastrutturale che soffre la Sicilia è costato tantissimo alle imprese e ai cittadini isolani. Basti pensare che i costi dell’insularità ammontano a 6,54 miliardi l’anno e che, al contrario, il Ponte sullo Stretto garantirebbe un abbattimento di tale tassa “occulta” sulla pelle dei siciliani e collegamenti rapidi, più economici e nel solco dell’ecologia. Il Ponte rappresenterà anche un’opera ingegneristica di assoluto livello e un vanto per l’Italia e che darà, inoltre, una grande accelerazione allo sviluppo turistico. Anche l’Europa avvalla questi orientamenti che il governo Meloni ha pervicacemente portato avanti nell’interesse esclusivo della Nazione e dello sviluppo del Mezzogiorno. Con l’inserimento nelle linee guida Ten-T, che investono 420 città europee, il Ponte potrà godere certamente delle possibilità di accesso a finanziamenti europei per il miglioramento dei collegamenti. Senza dimenticare il sostegno della Regione Siciliana, con il presidente Renato Schifani e l’assessore Alessandro Aricò, che hanno investito risorse per un miliardo e 3000 milioni di fondi FSC quale cofinanziamento regionale per l’opera. Il Ponte avvicinerà la Sicilia all’Europa ingenerando un processo virtuoso di sviluppo anche per i collegamenti all’interno dell’isola determinando un consistente aumento del Pil”.

