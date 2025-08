Ponte sullo Stretto, il Patto per il Nord: «Salvini sta depredando il Settentrione, con lui i miliardi vanno al Sud»

LA POLEMICA

Il movimento guidato dall’ex parlamentare della Lega, Paolo Grimoldi attacca il vicepremier e ministro delle Infrastrutture per l'approvazione del progetto del Ponte sullo §Strtto

«Il ponte sullo stretto di Messina, opera che non piace e non interessa neppure a tutti i calabresi e i siciliani, è la più grande rapina politica di un ministro del Nord ai danni dei contribuenti del Nord: Salvini depreda gli stessi elettori che lo hanno votato per il federalismo e l’autonomia delle regioni del Nord, ma che hanno ricevuto in cambio i pieni poteri a Roma capitale e il Ponte sullo Stretto». Lo afferma “Patto per il Nord”, il movimento guidato dall’ex parlamentare della Lega, Paolo Grimoldi.