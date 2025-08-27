infrastrutture
Ponte sullo Stretto, Salvini: «A breve la prima pietra, non vedo l’ora»
Il vicepremier dal Meeting di Rimini rilancia il progetto che «incrementerà il Pil di tutto il Paese»
«Non vedo l’ora di celebrare insieme a siciliani e calabresi la posa della prima pietra, a breve». Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini intervistato da ilSussidiario.net. Il Ponte sullo Stretto «è un’opera che incrementerà il Pil di tutto il Paese e coinvolgerà positivamente lavoratori e imprese di tutta Italia, secondo lo studio indipendente di Open Economics ne beneficerà per prima la Lombardia, come regione più industrializzata».
Quanto alle accuse di aver trascurato i controlli antimafia, assicura: «È vero esattamente il contrario. Volevamo e vogliamo rafforzare i controlli, utilizzando gli stessi strumenti già in atto – con successo – per le Olimpiadi Milano-Cortina. Manteniamo l’attenzione al massimo. Garantire lavoro, speranza e futuro, soprattutto ai giovani, è la migliore risposta alle mafie, che prosperano dove non c’è sviluppo. I prefetti sono al lavoro da tempo, le forze dell’ordine anche, le procure interessate certamente vigilano e vigileranno. L’obiettivo è che ogni euro speso finisca nelle tasche di imprenditori e lavoratori perbene».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA