Ponte sullo Stretto, Salvini: «A breve la prima pietra, non vedo l’ora»

infrastrutture

Il vicepremier dal Meeting di Rimini rilancia il progetto che «incrementerà il Pil di tutto il Paese»

«Non vedo l’ora di celebrare insieme a siciliani e calabresi la posa della prima pietra, a breve». Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini intervistato da ilSussidiario.net. Il Ponte sullo Stretto «è un’opera che incrementerà il Pil di tutto il Paese e coinvolgerà positivamente lavoratori e imprese di tutta Italia, secondo lo studio indipendente di Open Economics ne beneficerà per prima la Lombardia, come regione più industrializzata».