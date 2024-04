Ponte sullo Stretto, Salvini: «In Sicilia e Calabria si calcolano 120mila posti di lavoro, ma il vero valore aggiunto sarà in Lombardia»

INFRASTRUTTURE

Il vicepremier: «Entro la prossima settimana le risposte al ministero dell'Ambiente, sarà un'opera green e sostenibile»

«L’obiettivo rimane questo», aprire i cantieri del Ponte sullo Stretto entro l’estate 2024, «e la cosa bella è che in due regioni che hanno fame di lavoro e di speranza con i loro giovani che sono costretti ad andare all’estero, come Sicilia e Calabria, gli studi della società Stretto di Messina calcolano 120mila posti di lavoro dall’apertura del cantiere agli anni di lavoro, soprattutto in quelle regioni. Ma la regione dove le aziende avranno più valore aggiunto sarà la Lombardia, perché il Ponte veramente unisce nel nome del lavoro e dello sviluppo tutta Italia da Nord a Sud». Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ospite di Cinque minuti, in onda questa sera su Rai1.

Ambiente

Salvini ha parlato anche delle osservazioni del ministero dell’Ambiente: «Siccome sarà un’opera che creerà lavoro» ma sarà «assolutamente green e sostenibile, perché toglierà emissioni dall’acqua e dall’aria, vogliamo essere assolutamente scrupolosi – ha detto il vicepremier – e nelle prossime settimane ci saranno le risposte punto su punto a tutte le richieste» sollevate dal ministero dell’Ambiente, «poi gli ingegneri inizieranno nel loro e affascinante lavoro perché quelli italiani sono tra i migliori al mondo» e «sarà l’occasione per far arrivare operai anche dall’estero a lavorare in Italia».

Il ponte, ha ricordato Salvini, «lo aspettano milioni di italiani e tantissime aziende anche del nord da decenni, creerà 120mila posti lavori e oggi il Parlamento europeo riconosce che è una delle grandi infrastrutture che servono per unire il Paese e unire l’Italia all’Europa».