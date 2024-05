Ponte sullo Stretto, Salvini: «Vado avanti per cantiere nel 2024»

Politica

Il ministro delle infrastrutture ospite della trasmissione "Dritto e rovescio" su Rete 4

«Vado avanti non solo sul Ponte sullo Stretto che creerà migliaia di posti di lavoro in terre affamate di lavoro e la più grande operazione antimafia è dare lavoro e speranza alla gente del Sud. Ma vado avanti su tutte le infrastrutture. Ci sono tanti professionisti del no, ma il mio lavoro è aprire i cantieri. Se c’è una minoranza che non vuole fare niente io da Milano a Messina voglio aprire i cantieri entro il 2024». Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a “Dritto e rovescio” su Rete 4.

