Pordenonelegge per Gaza, Giuli ‘viva ogni appello’

agenzia

'Entro un certo margine. Dissonanza è valore'. Oltre 200 firme

PORDENONE, 20 SET – “Viva la libertà, viva gli appelli di ogni ordine e grado, viva la dissidenza, viva la differenza delle idee ma sempre entro un certo margine come diceva Rino Gaetano. Bisogna liberare qualsiasi forma di creatività e di libertà di espressione. La cosa essenziale è che il pensiero libero non impedisca all’altrui pensiero di manifestarsi. Se non c’è violenza, ogni posizione è libera di esprimersi e deve essere garantita ogni forma di disaccordo e dissidenza. La dissonanza è un valore”. Così il ministro della Cultura Giuli, rispondendo a una domanda sull’appello per Gaza di oltre 200 esponenti della cultura presenti a Pordenonelegge.

