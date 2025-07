Porti, Schifani sollecita la nomina del nuovo presidente dell’Autorità di Sicilia occidentale

L'indiscrezione

Qualche giorno fa la richiesta al ministro delle Infrastrutture Salvini, riporta Ansa

Secondo quanto risulta all’Ansa, il governatore della Sicilia, Renato Schifani, qualche giorno fa, avrebbe sollecitato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a procedere con la nomina del nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, ruolo rimasto vacante dopo la scadenza del mandato di Pasqualino Monti, che ha gestito l’ente con risultati proficui, come gli è stato più volte riconosciuto a livello istituzionale e sindacale.