Post con citazione di Goebbels, sindaco chiede le dimissioni

Corrarati, 'Salvadori si è preso qualche giorno per decidere'

BOLZANO, 23 GIU – “Ho trovato una persona provata. Come sindaco gli ho chiesto le dimissioni da consigliere comunale. Ovviamente sta vivendo un momento di grande emozione. Ho recepito nelle parole del consigliere responsabilità e maturità. Si è preso qualche giorno per prendere le giuste e adeguate posizioni. E’ consapevole della gravità del post e delle sue conseguenze. E’ anche consapevole di quello che può aver creato all’interno dell’aula consiliare e nella intera città”. Lo ha detto il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati dopo un incontro con il consigliere comunale di Fdi, Diego Salvadori, dopo il suo post contro la bandiera arcobaleno con una citazione di Goebbels. Per quanto riguarda invece il Pride in programma questo fine settimana a Bolzano il sindaco ha auspicato che sia “una giornata di festa e di inclusione”, superando le polemiche dei giorni scorsi.

