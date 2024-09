‘Potenza casa di vetro’, il sindaco dà appuntamento ai cittadini

agenzia

Telesca 'riceve' per due giorni alla settimana

POTENZA, 27 SET – “Il Comune di Potenza come una casa di vetro”: lo ha annunciato il sindaco del capoluogo lucano, Vincenzo Telesca (centosinistra, eletto a giugno scorso) con un post su Facebook con cui ha dato seguito alle comunicazioni fatte nell’ultimo consiglio comunale. A disposizione la segreteria telefonica del primo cittadino o la mail alla quale si può prenotare un incontro – il mercoledì o il giovedì – per avanzare le proprie richieste. “Voglio che il nostro Comune sia un luogo di trasparenza e dialogo aperto, dove ogni cittadino possa sentirsi ascoltato e parte integrante della nostra comunità”, ha spiegato Telesca che ha sottolineato come creda “fermamente che un’amministrazione vicina ai cittadini possa davvero fare la differenza nel migliorare la qualità della vita. Non vedo l’ora di ascoltare le vostre proposte e lavorare insieme per il bene della nostra amata Potenza”, ha concluso il sindaco.

