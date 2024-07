Presidenti Camere,auguri a Sami Modiano,”testimone fondamentale”

agenzia

Messaggi di La Russa e Fontana per il sopravvissuto della Shoah

ROMA, 18 LUG – I presidenti di Camera e Senato rivolgono gli auguri a Sami Modiano, testimone della Shoah, per i suoi 94 anni. “Rivolgo i miei più sentiti auguri a Sami Modiano che festeggia oggi 94 anni. La sua vita e le sue parole sono da sempre una fondamentale opera di testimonianza dell’orrore della Shoah. Ricordo – e porto ancora nel cuore – il suo toccante racconto avvenuto un anno fa al Senato, nella sala della Costituzione, di fronte ai ragazzi delle scuole. A tutti loro fece comprendere cosa significhi aver visto con i propri occhi il terrore di Auschwitz. Nel rinnovargli i miei più sinceri auguri ribadisco con fermezza il mio ripudio per ogni forma di odio, razzismo, antisemitismo e antisionismo”, afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Rivolgo a Sami Modiano i miei migliori auguri per i suoi 94 anni. La sua instancabile testimonianza di sopravvissuto all’orrore della Shoah è un servizio continuo alla verità storica e il suo messaggio esprime l’importanza della memoria, contro odio e intolleranza. A Modiano giunga il mio pensiero di stima e affetto”, dice anche il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

