Prima riunione della segreteria regionale del Pd al Sigonella Inn: «La Sicilia non deve essere coinvolta nei conflitti»

Il segretario regionale Anthony Barbagallo spiega i motivi della scelta

«I venti di guerra nel Mediterraneo non si arrestano. E il Pd siciliano ritorna a Sigonella, a due passi dalla base statunitense per ribadire, ancora una volta, che la Sicilia è terra di pace, luogo di incontro tra culture e di confronto tra i popoli. La Sicilia non deve – e non vuole – essere coinvolta nei conflitti. Ne esserlo indirettamente, come piattaforma logistica per i droni o i cacciabombardieri Usa. O come annunciato dal ministro della Difesa, per diventerebbe base di addestramento per i nuovi caccia F35». Lo afferma il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo.