Prima telefonata Zelensky con il Papa, lo invita a Kiev

agenzia

Lo annuncia il leader ucraino su Telegram

ROMA, 12 MAG – Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky afferma su Telegram di aver invitato il Papa in Ucraina durante la loro prima telefonata. “Ho parlato con Papa Leone XIV. Questa è stata la nostra prima conversazione, ma è stata già molto calorosa e davvero significativa”, ha detto il leader ucraino spiegando di aver invitato “Sua Santità a compiere una visita apostolica in Ucraina, una visita del genere porterebbe vera speranza a tutti i credenti, a tutto il nostro popolo”. “Grazie per il vostro sostegno all’Ucraina e a tutto il nostro popolo. Abbiamo apprezzato molto le parole di Sua Santità sulla necessità – dice Zelensky – di raggiungere una pace giusta e duratura per il nostro Paese e di liberare i prigionieri. Abbiamo parlato di migliaia di bambini ucraini deportati dalla Russia. L’Ucraina conta sull’aiuto del Vaticano per farli tornare a casa dalle loro famiglie”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA