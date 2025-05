Prima uscita pubblica al Che Festival per la sindaca Salis

agenzia

Salis, mi piace stare vicino a chi fa veramente

GENOVA, 30 MAG – Prima uscita pubblica ufficiale per la neo Sindaca di Genova Silvia Salis che, accompagnata dal rieletto presidente del municipio Centro Ovest Colnaghi, ha inaugurato il “Che Festival” organizzato da Music For Peace, a San Benigno. Un vero e proprio bagno di folla per la Salis tra abbracci e foto di rito e tanti complimenti da parte dei presenti. Una scelta precisa quella della prima uscita proprio tra la gente. “Io voglio farmi vedere, essere presente. Stare vicino a chi fa. A chi fa veramente per la città e che fa veramente per chi rimane indietro, per chi ha bisogno che venga tesa una mano-ha spiegato-. Credo che questo sia importante. Sono felice di partire da qua e sono felice di insomma con la presenza del Comune di Genova. Non tanto la mia ma con la vicinanza del Comune di Genova, del Municipio e vorrei sottolineare che qua si fa una grande cosa ed è importante esserci”. In mattinata invece la neo Sindaca ha varcato il portone di Tursi dopo la nomina ufficiale. “Oggi sono andata in Comune ed ho incontrato i dipendenti, presto farò altri incontri perché per me è importante presentarmi il più possibile e incontrare le persone che lavorano per il comune di Genova e dimostrare che saranno uffici aperti- Saranno uffici dove ci sarà confronto, dove le varie professionalità verranno comunque valorizzate”. “In questi giorni-ha poi aggiunto la sindaca Salis- ho vissuto grandi emozioni, grande felicità. Un clima, devo dire, di grande collaborazione da parte di tutta la coalizione. Sono contenta. Chiaramente poi ora si sta componendo la giunta, alcune cose mi erano state già chiare nel tempo. Altre vanno in relazione anche risultati elettorali, quindi stiamo facendo le operazioni classiche del post vittoria”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA