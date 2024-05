Primo Maggio, Conte e Antoci a Portella della Ginestra

M5S

"Le lotte per l’affermazione della legalità e per i diritti sociali non si sono mai concluse"

Il leader del movimento cinque stelle Giuseppe Conte e Giuseppe Antoci, capolista M5S nella circoscrizione isole alle elezioni europee, saranno domani a Portella della Ginestra per partecipare al corteo che annualmente commemora la strage avvenuta l’1 maggio 1947 in occasione della Festa dei Lavoratori in cui persero la vita 11 persone. «Con Giuseppe Conte saremo a Portella della Ginestra per ribadire l’importanza del diritto al lavoro come strumento di giustizia sociale e di lotta alla mafia – dice Antoci -. Le lotte per l’affermazione della legalità e per i diritti sociali non si sono mai concluse. Il Movimento Cinque Stelle si batte constantemente su questi temi e l’operato del presidente Conte è sempre stato orientato in tal senso. Le candidature alle elezioni politiche di personalità di rilievo come Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato sono stati segnali inequivocabili sull’identità e le battaglie di civiltà che intende perseguire il movimento. Proprio per questa ragione ho accettato con convinzione la candidatura alle elezioni Europee. La giornata di domani sarà un’importante occasione per ribadire che ci sono valori non negoziabili nella nostra società: diritto al lavoro e legalità su tutti».

