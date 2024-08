Privatizzazione aeroporto di Catania, Pogliese: «Passo fondamentale per la crescita del territorio»

Catania

Il senatore e coordinatore di Fratelli d'Italia in Sicilia orientale si schiera a favore della cessione delle quote pubbliche per lo scalo di Fontanarossa

«La privatizzazione dell’aeroporto di Catania – il cui iter, peraltro, era stato condiviso anche durante la mia sindacatura – è un passo fondamentale per la crescita del territorio, in quanto consentirà sviluppo e investimenti, come puntualmente accaduto in tutte le realtà italiane in cui si è avviato questo percorso. Basti pensare all’aeroporto di Napoli Capodichino che dall’avvento della gestione privata ha vissuto una crescita esponenziale che lo ha portato da 4 milioni di passeggeri agli oltre 12 milioni del 2023, senza contare l’implementazione dei servizi e l’aumento del personale con ricadute importanti per il territorio e per l’indotto. Caso analogo quello di Fiumicino che con la privatizzazione del 2000 e poi con l’ingresso di Atlantia nel 2013 ha toccato vette di oltre 40 milioni di passeggeri annui con eccezionali investimenti e miglioramento dei servizi». Così il senatore Salvo Pogliese, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per la Sicilia Orientale, interviene sulla questione del trasporto aereo sull’isola.