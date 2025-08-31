agenzia
Pro Pal in piazza Duomo a Milano, ‘siamo con la Flottilla’
Il presidio ogni giorno dal 16 giugno
MILANO, 31 AGO – Manifestazione Pro Pal in piazza Duomo, a Milano. “Siamo con la Global Sumud Flottilla”, si legge sulla grande scritta esposta dai manifestanti che sventolano bandiere della Palestina e scandiscono lo slogan “Free Palestine”. Dal 16 giugno, ogni giorno, piazza Duomo ospita il presidio dei Pro Pal che manifestano con cartelli e bandiere.
