Processo Open Arms, Salvini: «Non sono preoccupato per la Cassazione»

Le dichiarazioni

«Mi alzo la mattina, mi guardo allo specchio e sono felice di quello che tutti insieme stiamo facendo» ha detto il ministro

«Tra ottobre e novembre la Cassazione darà la parola definitiva sul mio processo per sequestro di persona perché da ministro, come avevo promesso di fare, abbiamo bloccato lo sbarco di migranti clandestini in Italia. Possono confermare l’assoluzione e quindi ci rivediamo a Catanzaro oppure potrebbero anche annullare l’assoluzione rimandarti in appello con la sentenza di condanna già scritta e la Procura aveva chiesto sei anni di carcere». Lo ha detto il vice premier e ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, oggi a Catanzaro, in relazione alla vicenda della Open Arms.