Più che il tentativo di vincerla, questa sfida, prevale la paura di perderla. E così anche ieri, per la seconda settimana di seguito, sul procuratore di Catania c’è stata la fumata grigia. La quinta commissione del Csm, chiamata a esprimersi sugli aspiranti da inviare al plenum per la votazione finale, ancora una volta ha deciso di rinviare. «Per la scelta su Catania in questo momento c’è una Beirut», sussurra un’informata fonte di Palazzo dei Marescialli. E, se ieri si fosse provata una conta in commissione, alla fine sarebbe stata «una partita a quattro dall’esito imprevedibile».

Da qui la necessità, affinché «nessuno si faccia male», di fermarsi ancora una volta. E di ripartire dai quattro candidati di fatto rimasti in pista: i tre procuratori aggiunti catanesi Sebastiano Ardita, Ignazio Fonzo e Francesco Puleio (in rigoroso ordine alfabetico), e il procuratore di Potenza Francesco Curcio. Sembrano esclusi, nonostante le «convincenti» audizioni, i due aggiunti di Palermo, Paolo Guido e Marzia Sabella; fuori dai radar i procuratori generali di Reggio Calabria, Gerardo Dominijanni, e di Lecce, Antonio Maruccia.

Correnti e sottocorrenti

L’impasse, ufficialmente, è dovuta al fatto che fra gli aspiranti «nessuno ha un curriculum nettamente superiore agli altri». Anche se, spulciando i profili, qualche differenza emerge. Ma la verità è che la componente togata del Csm è balcanizzata (con spaccature anche dentro le singole correnti) e i laici di maggioranza non riescono a fare blocco come nelle recenti occasioni in cui sono risultati decisivi.

Il toto-procuratore è in continua evoluzione. Al fischio d’inizio il fronte trasversale che ha deciso la partita degli ultimi due procuratori di Catania (lo stesso ben rappresentato in un’occasione conviviale, con Giovanni Salvi ospite d’onore, alla vigilia dell’insediamento di Carmelo Zuccaro a procuratore generale) sembra in grado di imporre un altro “papa straniero”. Ovvero Curcio, al netto della diffusa stima per Guido.

La triplice alleanza

Ma la tripletta è frenata da almeno due fattori. Il primo è oggettivo: Curcio è l’unico a poter vantare la guida di una Direzione distrettuale antimafia, ma in una piccola Procura che ha lo stesso peso di chi ha fatto l’aggiunto in Dda a Catania o Messina. Il secondo è campanilistico: contro Curcio si coalizzano subito i catanesi. Con una sorta di intesa amichevole fra Ardita, Fonzo e Puleio, sancito in più di un incontro a tre: «Scongiuriamo assieme l’invasione e poi fra noi vinca il migliore». Va da sé che ognuno di loro, nel suo intimo, ritiene di essere il migliore.

La “triplice alleanza” etnea, con i relativi mal di pancia di Piazza Verga che arrivano a Roma, sortisce l’effetto di rallentare la marcia trionfale di Curcio. Così, ad esempio, si scopre che le ali di Ardita sono tarpate proprio dal centrodestra che l’aveva ossequiosamente corteggiato (invano) per candidarlo a sindaco, ma che adesso, in buona parte, non lo vuole come procuratore di Catania. Alla radice dell’ostilità c’è soprattutto il ruolo di spicco in Autonomia e Indipendenza, fondata assieme ad altri tre “fuoriusciti” dalla corrente di destra di Magistratura Indipendente, con Piercamillo Davigo (con cui il pm catanese romperà pesantemente, con strascichi in tribunale), ma anche lo stretto legame con Nino Di Matteo e il conseguente feeling con il M5S. Su Ardita si spacca Magistratura Indipendente, con un muro alzato dal sempre influente Cosimo Ferri, che pure aveva vaticinato il rientro del figliol prodigo nella corrente, «ma da leader». Così Maria Luisa Mazzola, presidente della quinta commissione, e Margherita Cassano, membro di diritto del plenum in veste di primo presidente di Cassazione, fanno sapere ai colleghi che Ardita non lo voteranno «nemmeno se c’è un accordo su di lui». E anche il vicepresidente laico del Csm, l’avvocato leghista Fabio Pinelli, sembra poco propenso. Perciò, nonostante la stima di altri togati di M.I. (fra i quali il Pg della Cassazione, Luigi Salvato) si arriva al paradosso: Ardita, che per un’intera carriera ha dovuto quasi nascondere i trascorsi da teenager nel Fronte della gioventù catanese, trova ostile quella parte di destra che lo considera «troppo grillino».

Ma è a questo punto che le cose s’ingarbugliano ancora di più. Perché il patto di non belligeranza fra gli aggiunti dura fin quando tutt’e tre capiscono di potercela fare. Fonzo e Puleio all’inizio fanno asse per arginare Ardita. Ma l’idillio si rompe quando i due (entrambi firmatari di un durissimo esposto contro Zuccaro per contestare la nomina della reggente Agata Santonocito e entrambi assenti alla cerimonia per il pensionamento della collega aggiunta Marisa Scavo, in cui invece Ardita era in mezzo agli altri pm) vengono sondati concretamente dalle correnti. Con posizioni che rivoluzionano la geografia giudiziaria, catanese e non soltanto.(Riguardo alla cerimonia di Scavo, su sollecitazione degli interessati, precisiamo che Fonzo sostiene di essere stato presente e che Puleio non c’era perché delegato dalla reggente Santonocito a partecipare a una riunione della Dna)

Pole position

Ma la novità che cambia davvero gli equilibri è la simpatia espressa dai laici di centrodestra per Fonzo. Che, pur avendo dei trascorsi di vicinanza ad Area (era uno dei pupilli siciliani di Armando Spataro), si ritrova spinto da tutt’altra parte. Con un imprimatur che arriva dai “Fratelli di Paternò”: a schierarsi con l’ex aggiunto di Agrigento, fra gli altri, è la laica Rosanna Natoli, eletta in quota Ignazio La Russa. Un segnale politico preciso, che a palazzo di giustizia fa scaturire la battuta: «Certo che, a cercarlo, uno zio con la tessera dell’Msi lo trovano tutti».

Ma, scherzi a parte, la candidatura di Fonzo cresce fino a piazzarlo in pole position. Tanto da far scattare la contromosse di Puleio (se questa fosse una partita a poker, l’ex procuratore di Modica sarebbe il giocatore più freddo e imperscrutabile), che, rivendicando titoli maggiori del “gemello diverso”, sfrutta le indecisioni a sinistra su Curcio. E convince anche il togato Marco Bisogni (eletto da pm a Catania con Unicost, corrente da cui lo storico leader etneo Mariano Sciacca, tagliato fuori dalla corsa per la Scuola di Magistratura, sembra piuttosto defilato), dapprima fra i registi dell’opzione “estera”, a considerarlo come la soluzione di sintesi. O magari come il male minore.

Se si fosse votato qualche settimana fa, sarebbe stata una conventio ad excludendum Ardita: centrodestra con Fonzo (che però gode di voti di stima personale altrove) e centrosinistra più su Puleio che su Curcio. Il quale punterebbe pure al futuro posto di procuratore di Venezia (in palio a settembre: ma è meglio l’uovo oggi o la gallina domani?), con l’insofferenza di M.I., che preferirebbe inghiottirlo per Catania anziché averlo fra i piedi in Laguna.

Ma qualcosa, nel frattempo, cambia. Per due motivi soprattutto: l’intransigenza di alcuni big di Area, che insistono sul procuratore di Potenza, più che mai in corsa dopo una riunione di ieri sera; e la strenua resistenza di Felice Giuffrè, laico meloniano catanese, che (finora) è riuscito – con la sponda dell’area di FdI, non solo siciliana, riconducibile ai “ragazzi delle fiaccolate per Borsellino”, oggi diventati grandi – a rimettere e a tenere in pista Ardita, che, se arrivasse in plenum, «se la giocherebbe».

Settimana decisiva

Si riparte dai quattro, non proprio allineati, ma senza nessuno con lo scatto vincente. Questa settimana, dicono, sarà decisiva. Soprattutto se l’ipotetico passo di lato di uno degli aspiranti facesse da “cavatappi” a uno stallo imperscrutabile. Da sbloccare grazie a un’intesa trasversale.

La sfida per la Procura di Catania, a questo punto, sembra il “Twister”, gioco americano degli anni 60 in cui ogni concorrente deve mettere le mani e i piedi in grandi cerchi colorati con posizioni improbabili e precarie; vince chi non crolla.

Il che, visto da qui – a 800 chilometri di distanza da Palazzo dei Marescialli e con una Procura squarciata in tribù – è incomprensibile. Sembra l’ennesimo affronto, della politica tanto quanto della magistratura, a Catania. E ai cittadini catanesi.

