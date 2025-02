Procura Perugia apre fascicolo sull’esposto del Dis

agenzia

Informazioni coperte da segreto, il contenuto è riservato

PERUGIA, 10 FEB – La Procura di Perugia “ha provveduto ad iscrivere l’esposto del Dis su presunte rivelazioni di notizie riservate comunicate alla Procura della Repubblica di Roma”. Lo ha annunciato l’ufficio del capoluogo umbro, che di fatto ha aperto un fascicolo, specificando che “non può essere riferito il contenuto dell’iscrizione né il registro in cui è stata disposta, trattandosi di informazioni coperte dal segreto”. “L’iscrizione è stata disposta nel rigoroso rispetto dei criteri indicati dall’art. 335 cpp, come modificato dal d.lgs n. 150/22 (riforma Cartabia), e dalla direttiva dell’ufficio in materia” è detto nel comunicato firmato dal procuratore Raffaele Cantone.

