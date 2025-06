Prodi,dov’è l’Europa? O ci mettiamo assieme o fuori dalla storia

agenzia

Un mondo senza ordine, mai visto nulla del genere in vita mia

ROMA, 15 GIU – “I governi e l’Europa dovrebbero esserci, non abbiamo sentito una parola di mediazione dell’Europa: hanno tentato turchi, sauditi, brasiliani, ma dov’è l’Europa? Questo è il vero problema, se non finiamo con l’unanimità, se non riprendiamo l’obbligo delle decisioni non andiamo da nessuna parte. Io sono stato a Pechino vi assicuro che la stima di vent’anni fa oggi non c’è più: o ci mettiamo assieme oppure siamo fuori dalla storia”. L’ha detto l’ex premier Romano Prodi salendo a sorpresa sul palco di Repubblica delle idee a Bologna. “Io non sono più un ragazzo, sono uno dei pochi prodotti ante guerra che c’è qui dentro, ma cose come negli ultimi mesi non le ho mai viste in vita mia, nemmeno la crisi dei missili di Cuba, è un mondo senza ordine. Non so come vada a finire. Veramente mi auguro, ho sentito le parole di pace del cardinale ( Zuppi ndr) però onestamente siamo ancora nella fase ascendente delle tensioni, poi spero e mi auguro che tutto questo finisca alla svelta, insomma”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA