Profanata la tomba di Berlinguer, i figli: “Gesto politico”

L'oltraggio

"Non è l'atto di uno squilibrato, evitare ulteriori oltraggi"

“Per la terza volta nell’arco di appena due mesi la tomba di nostro padre, nel cimitero di Prima Porta, è stata profanata, sei giorni dopo l’anniversario della sua morte”. Lo hanno segnalato i figli di Enrico Berlinguer, Bianca, Maria, Marco e Laura, sul profilo Facebook di Bianca. Un'”azione vigliacca di alcuni mascalzoni”, scrivono, che secondo loro sarebbe “un gesto dal contenuto chiaramente politico”. Intanto, arrivano i messaggi di solidarietà di tutto il mondo politico.