Professore all’Università di Perugia il nuovo membro del Csm

Daniele Porena è ordinario di Diritto costituzionale e pubblico

PERUGIA, 05 AGO – E’ professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico presso il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell’Università degli Studi di Perugia il professor Daniele Porena eletto dal Parlamento in seduta comune componente del Csm in sostituzione di Rosanna Natoli. Ricope tra l’latro l’incarico di direttore del Centro interistituzionale di studi e alta formazione in materia ambientale (Cisafa). Nato a Teramo il 29 dicembre 1976, Porena è residente a Perugia. E’ laureato in Giurisprudenza con 110/110 e lode allo stesso Ateneo del capoluogo umbro. Ha conseguito il Master universitario di secondo livello in Diritto e tecnica degli appalti pubblici, il Dottorato di ricerca in “Teoria dello Stato e delle istituzioni politiche”. Ha un’ottima conoscenza della lingua inglese e buona di quella francese. Il professor Porena è abilitato all’esercizio della professione di avvocato ed è stato iscritto all’Elenco speciale dei professori universitari (Ordine di Perugia) e, successivamente, fino all’ottobre 2019, all’Albo ordinario dell’Ordine degli avvocati del Foro di Perugia. E’ stato poi iscritto all’Albo per il patrocinio presso la Corte di cassazione e presso le altre giurisdizioni superiori dal 2011 all’ottobre 2019.

