Proietti proclamata nuova presidente della Regione Umbria

L'atto è stato formalizzato dalla Corte d'appello di Perugia

PERUGIA, 29 NOV – Stefania Proietti è stata proclamata presidente della Regione Umbria, in base al risultato delle elezioni dello scorso 17 e 18 novembre dalla Corte d’appello di Perugia. Lo annunciato la stessa Regione in un comunicato. Per lunedì prossimo, 2 dicembre, alle 12 presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini, Proietti ha convocato una conferenza stampa di presentazione.

