Pronta la Flotilla per Gaza, a bordo anche parlamentari, Schlein: «Governo garantisca sicurezza equipaggio»

Si allarga la mobilitazione per forzare il blocco di Israele sulla Striscia. Dalla leader dem lettera a Giorgia Meloni

È partita da Catania la Global Sumud Flotilla, la grande iniziativa civile e pacifica che mira a rompere il blocco imposto da Israele sulla Striscia di Gaza. Tra i volontari che si imbarcano per portare aiuti umanitari alla popolazione stremata dalla carestia e dalle restrizioni, ci sono anche due parlamentari italiani del Partito Democratico, Annalisa Corrado e Arturo Scotto. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha sottolineato in una diretta Instagram l’importanza della mobilitazione: «I volontari stanno facendo quello che avrebbero dovuto fare i governi italiani ed europei: rompere il blocco illegale di Netanyahu. Ho scritto una lettera a Giorgia Meloni per informarla della presenza di Corrado e Scotto tra i partecipanti e per chiedere al governo quali iniziative intenda adottare per garantire la sicurezza e la tutela di tutti gli attivisti a bordo». Schlein ha poi assicurato che il Pd seguirà da vicino l’evolversi della missione, garantendo «attenzione perché sappiamo che può assicurare il successo».

Annalisa Corrado ha definito la situazione a Gaza «un inferno, il luogo più inabitabile della terra, dove tra bombe e carestie gli aiuti non arrivano se non tramite mercenari che sparano sulle persone affamate». Pur riconoscendo le difficoltà e la paura legittima, Corrado si è detta orgogliosa della partecipazione di attivisti, anche ambientalisti come Greta Thunberg, che rendono questa iniziativa una concreta azione di solidarietà internazionale. «L’ondata di amore e sostegno ci dimostra che siamo dalla parte giusta della storia», ha detto.

Arturo Scotto ha ricordato la grande raccolta di tonnellate di beni di prima necessità, stoccati anche a Genova, destinati a Gaza: «Questa è la più grande operazione umanitaria mai fatta per la Striscia. Il nostro Paese ha al centro i valori di solidarietà e fratellanza, da sempre, con il popolo ucraino e ora con quello palestinese». Ha poi lanciato un appello al governo italiano affinché faccia la propria parte: «Finora ha assistito inerte a una strage, senza neppure sospendere il trattato di cooperazione militare con Israele, come invece ha fatto la Germania. La mobilitazione deve crescere perché questa non è un’azione simbolica ma un gesto concreto di pace».

La Flotilla, ha ribadito Corrado, è una missione assolutamente pacifica e non violenta, che si muove nel rispetto del diritto internazionale. Schlein ha concluso: «Siamo con voi, rimarremo al vostro fianco, vi seguiremo e non vi lasceremo soli».