Provenzano, contrari al terzo mandato per ragioni sistemiche

agenzia

'Ovunque ci sono limiti ai mandati con elezione diretta'

ROMA, 19 GIU – “La posizione del Pd è molto chiara: noi siamo contrari al terzo mandato non per ragioni personali di questo o quel candidato ma per ragioni sistemiche”. Lo ha detto il responsabile Esteri del Pd, Giuseppe Provenzano, ospite al programma Start di Sky Tg24. “In tutto il mondo, quando c’è un’elezione diretta, ci sono dei limiti ai mandati per evitare concentrazioni di potere”, ha concluso Provenzano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA