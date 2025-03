Provinciali Caltanissetta, accordo in parte del centrodestra sulla candidatura di Conti

Elezioni

Il nome del sindaco di Niscemi mette d'accordo Lega, Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana e Noi Moderati. Al momento Fi e Mpa non sono allineati

«I partiti del centrodestra hanno accettato la proposta di candidatura del sindaco di Niscemi Massimiliano Conti alla guida del Libero Consorzio di Caltanissetta». Lo dicono i responsabili regionali di Lega, Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana, Noi Moderati. Al momento Fi e Mpa non sono allineati.

Un risultato che arriva «dopo un’accurata riflessione con gli amministratori locali della provincia nissena e un attento ascolto delle istanze dei territori». «Questa candidatura ricopre per me un significato particolare e mi riempie di orgoglio la possibilità di poter guidare un ente intermedio per dare risposte, tanto attese, ai cittadini della provincia di Caltanissetta. A questa provincia serve sinergia tra i buoni amministratori locali per le sfide che ci attendono», commenta Massimiliano Conti.

