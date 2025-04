Psi: Maraio, alle Regionali con Avanti nel simbolo

agenzia

In un video sui social presentato il contrassegno

ROMA, 03 APR – “Alle prossime regionali, in importanti appuntamenti amministrativi, torneremo protagonisti. Con il nostro simbolo storico e con la sintesi ‘Avanti’, per aprire, per costruire futuro””. Lo dice sui social Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, in un video dove presenta il nuovo contrassegno elettorale. Con il tradizionale garofano rosso e la nuova sintesi ‘Avanti’. “Avanti – spiega sui social – perché il PSi è avanti. Avanti nella storia, avanti sulle libertà, sui diritti. E avanti perché è la scelta riformista che farà tornare a vincere il centrosinistra, perché il Psi è dialogo con i liberali ed i cattolici, perché è la sinistra dei fatti e delle idee e non dei veti”. Avanti Psi, il meglio deve ancora venire”- conclude.

