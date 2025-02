Quadro sempre complesso, per Papa ancora prognosi riservata

agenzia

Francesco nel pomeriggio ha ripreso l'attività lavorativa

ROMA, 24 FEB – “I medici, in considerazione della complessità del quadro clinico, in via prudenziale non sciolgono ancora la prognosi”. Lo dice il bollettino diffuso questa sera dalla sala stampa vaticana sulle condizioni di papa Francesco al Gemelli. “In mattinata ha ricevuto l’Eucarestia, mentre nel pomeriggio ha ripreso l’attività lavorativa”.

