«Quel deputato chiede sesso alle ragazze a cui offre un lavoro», la denuncia shock di Ismaele La Vardera

il caso

L'ex Iena ha raccolto la testimonianza di una candidata assistente parlamentare

«Ci prova con le ragazze, le adesca per poi dire: io sono il tuo deputato, tu sei la mia assistente, allora devi venire a letto con me? Nel mio caso lo ha fatto».

E’ il contenuto della testimonianza di una ragazza al deputato regionale Ismaele La Vardera che lo ha reso noto nel suo canale controcorrente tv. La vicenda, secondo la testimonianza della giovane, riguarderebbe un altro deputato regionale.

«Eravamo a casa sua per la stipula del contratto – ha detto la ragazza al telefono a La Vardera – ha provato a baciarmi e ad abbracciarmi». Il contratto in questione sarebbe stato «della durata di undici mesi», aggiunge, ma la giovane non avrebbe percepito «neppure un mese di stipendio».