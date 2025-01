Rabbino Trieste, antisemitismo più pericoloso è da sinistre

agenzia

'Fenomeno preoccupante perché è il più attivo'

TRIESTE, 27 GEN – “Quando si parla di nazifascismo si pensa sempre a partiti di destra, in realtà sono nazionalsocialismi. Bisogna ricordare questo. Oggi non è del tutto casuale che l’antisemitismo torni dalle parti delle sinistre. Esiste un antisemitismo specifico delle destre, che non deve essere negato e che deve essere combattuto, ma oggi l’antisemitismo più pericoloso e più attivo viene dalle sinistre e questo mi preoccupa”. Lo ha detto il rabbino capo di Trieste, Alexander Meloni, a margine della cerimonia alla Risiera di San Sabba.

