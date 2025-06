Raccolte 50 mila firme per pdl per abolire quorum ai referendum

agenzia

Dal comitato "Basta Quorum!". Il 51% dei firmatari è under 27

ROMA, 10 GIU – Sono 50 mila gli italiani che in 24 ore hanno sottoscritto la legge di iniziativa popolare che chiede di abolire il quorum previsto dall’articolo 75 della Costituzione per i referendum abrogativi. Lo riferisce il comitato “Basta Quorum!”, formato da cittadini che ieri hanno lanciato la proposta, pubblicandola sulla piattaforma di raccolta firme del ministero di Giustizia, e che era stata depositata alla Cassazione lo scorso 5 giugno dal comitato. Primo firmatario della proposta è Mario Staderini, protagonista dell’introduzione della firma digitale per i referendum grazie ai ricorsi internazionali, insieme a storici attivisti della democrazia diretta come Stephan Laush, Alex Marini e Lorenzo Mineo. La nota aggiunge che “il 51% dei firmatari ha tra i 18 e i 27 anni con una leggera maggioranza di donne, percentuale che sale al 66% considerando anche chi arriva a 32 anni” e finora hanno aderito anche personalità della cultura. “Siamo felici che sempre più cittadini stiano firmando per difendere il loro diritto a decidere attraverso i referendum – prosegue la nota – Sono firme vere, sottoscritte sulla piattaforma del ministero della giustizia tramite Spid o carta d’identità elettronica. Di facile c’è solo la comprensione pubblica che, senza abolire il quorum, sono i referendum a essere aboliti. La grande partecipazione dei giovani a questa campagna istituzionale è un segnale di speranza per la democrazia di questo Paese, che anche la classe politica farebbe bene a non sottovalutare. La raccolta firme prosegue per dare forze alla proposta popolare che porteremo quanto prima in Parlamento “

