Rai, martedì assemblea dei soci e poi riunione del nuovo cda

agenzia

Già nella prima seduta Rossi potrebbe nominare il dg

ROMA, 27 SET – È convocata per martedì 1 ottobre alle 12.30 l’assemblea plenaria degli azionisti Rai, ministero dell’Economia e Siae, per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, composto da Simona Agnes, Giampaolo Rossi, Alessandro Di Majo, Federica Frangi, Antonio Marano, Roberto Natale e Davide Di Pietro, e la proposta di Rossi come nuovo Ad dell’azienda. Successivamente, probabilmente già nel primo pomeriggio, è prevista la prima seduta del nuovo cda, chiamato a nominare Rossi amministratore delegato e Agnes presidente. La nomina del presidente, come noto, per diventare efficace deve ottenere il voto a maggioranza qualificata di due terzi in commissione di Vigilanza. La riunione della bicamerale potrebbe tenersi – a quanto si apprende – entro una settimana. Durante la prima seduta del nuovo cda, l’Ad potrebbe anche procedere già alla nomina del direttore generale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA